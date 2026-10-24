Москва24 окт Вести.Крупный пожар возник в одной из достопримечательностей Баварии — в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, более известном как "Орлиное гнездо". Об этом со ссылкой на полицию Германии сообщила газета Bild.

Здание находится в общине Берхтесгаден (федеральная земля Бавария). Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного вечером 23 октября.

Кельштайнхаус полностью охвачен огнем, пожарные проводят масштабную операцию. Подозревается поджог заявил Bild представитель правоохранителей

Основанием для таких подозрений стало то, что навстречу полицейским по дороге к месту ЧП выехал мотоциклист. Правоохранители передали предупреждение следовавшей за ними пожарной службе. Спасатели остановили мужчину.

Он задержан подтвердил изданию представитель полиции

Возможная связь мотоциклиста с инцидентом устанавливается. Точная причина возгорания пока остается неизвестной. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Кельштайнхаус возвели в Альпах в 1937–1938 годах на высоте 1 834 метра над уровнем моря. Объект строился как представительская правительственная резиденция и чайный домик для высшего руководства Третьего рейха. Комплекс использовали, в том числе, для официальных приемов иностранных делегаций и дипломатов.

Во время воздушных налетов авиации союзников в конце Второй мировой войны здание, в отличие от других построек в этом районе, практически не пострадало и сохранило исторический облик.

В 1951 году американские оккупационные власти передали комплекс правительству Баварии. С 1952 года здесь работает ресторан. Кельштайнхаус признан памятником истории.

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