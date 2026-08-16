В Польше сгорел уникальный деревянный храм в музее под открытым небом В польском Саноке сгорел старинный деревянный костел

Москва16 авг Вести.Уникальный деревянный костел Святого Николая сгорел в городе Санок в Подкарпатском воеводстве. Пожар возник на территории музея под открытым небом.

Огонь быстро распространялся из-за сухой погоды по деревянным строениям, сообщила местная Пожарная служба. Пострадавших от огня и погибших нет.

Огонь охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году отмечено в информации польской Пожарной службы

Спасателям удалось обуздать огненную стихию, но уникальный деревянный храм, являющийся культурным наследием страны, сгорел дотла. Два других здания музея под открытым небом сильно повреждены огнем, но их удалось частично сохранить.

Среди версий возникновения пожара рассматриваются неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

Костел Святого Николая был не только архитектурным памятником деревянного зодчества, но и свидетельством богатой истории региона, который пережил войны и природные катаклизмы.

Музей в Саноке под открытым небом был главной достопримечательностью Подкарпатья. Ежегодно он привлекал к себе тысячи туристов.

В январе этого года пожар в Амстердаме уничтожил церковь со 150-летней историей.