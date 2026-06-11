Протоиерей Самохин о пожаре в Свято-Никольском храме: это большая трагедия

"Большая трагедия": протоиерей прокомментировал пожар в храме в Ессентуках Протоиерей Самохин о пожаре в Свято-Никольском храме: это большая трагедия

Москва11 июн Вести.Пожар в Свято-Никольском храме в Ессентуках – страшная трагедия, здание сгорело дотла. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Он отметил, что для прихожан и жителей города храм – величайшая святыня и любимое место.

Много поколений жителей города, много поколений терских казаков крестились, венчались, уходили в последний путь из этого храма, здесь приносили присягу казаки. Это величайшая святыня для наших прихожан, очень дорогой, любимый храм для жителей города и вообще для всех православных верующих. Для нас это огромная боль, скорбь и большая трагедия сказал Михаил Самохин

Пожар в Никольском храме начался в четверг утром. Для борьбы с огнем были задействованы 54 человека, привлечены 14 единиц техники. По информации МЧС Ставропольского края, возгорание локализовано на площади 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.