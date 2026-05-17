Пожар произошел в японском храме 15-го века

Москва17 мая Вести.Крупный пожар произошел в храме Дайходзи, основанном в 1453 году в японском городе Такаока, пострадавших нет.

Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошел в субботу утром в префектуре Тояма. Пламя охватило несколько строений. Отмечается, что на борьбу с пламенем были направлены около 20 пожарных расчетов.

В настоящее время полиция и пожарные выясняют причины возгорания и масштабы ущерба.

Ранее сообщалось, что на электростанции "Онагава" в префектуре Мияги случилась утечка радиоактивной жидкости.