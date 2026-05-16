Москва16 маяВести.Специалисты обнаружили утечку жидкости, содержащей радиоактивные вещества, на втором энергоблоке атомной электростанции (АЭС) "Онагава" в японской префектуре Мияги, сообщает компания-оператор Tohoku Electric Power.
По ее данным, утечку выявили в турбинном отсеке днем 15 мая. Жидкость выливалась наружу через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. Отмечается, что на момент инцидента реактор не действовал.
Согласно сведениям компании-оператора АЭС, жидкость не попала за пределы здания, она не представляет угрозу для окружающей среды.
На прошлой неделе утечка пара произошла в третьем реакторе АЭС "Михама" в японской префектуре Фукуи, обошлось без загрязнения среды.