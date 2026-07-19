Молния ударила в православную церковь в Финляндии В купол православной церкви в Финляндии ударила молния

Москва19 июл Вести.Молния ударила в купол церкви Святого Александра Невского и святителя Николая, которая расположена в финском городе Тампера. Об этом сообщает телекомпания Yle.

Инцидент произошел в субботу днем, когда в церкви проходили церемонии крещения и венчания. После попадания молнии в самой высокой, 17-метровой, башне начался пожар. Кроме того, в церкви погасла часть освещения.

Справиться с огнем удалось только утром в воскресенье. Пожарные сняли с купола крест, чтобы добраться до конструкций кровли.

Церковь Святого Александр Невского и святителя Николая была возведена в период с 1896 по 1899 годы. Деньги на строительство пожертвовали правительство Российский Империи и Православная церковь.

Всего у церкви семь куполов, плюс над главным входом расположена колокольня с девятью колоколами.