Москва24 окт Вести.В немецкой федеральной земле Бавария восстановят после пожара чайный домик Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, также известный как "Орлиное гнездо". Об этом сообщает газета Sueddeutsche zeitung со ссылкой на министра внутренних дел Баварии Йоахима Херманна.

Чиновник подчеркнул, что исторический статус здания и его популярность среди туристов не оставляют властям других вариантов.

Мы вряд ли можем оставить там одни руины сказал Херрман

"Орлиное гнездо" загорелось в ночь на 24 октября. Власти подозревают поджог, поскольку полицейские встретили на пути к месту пожара неизвестного мотоциклиста. Подозреваемый был задержан, но из-за полученных в ту ночь травм был отправлен в больницу.

Кельштайнхаус был построен в 1937-1938 годах в Альпах на высоте 1 834 метра над уровнем моря. Здание стало подарком Гитлеру на его 50-летие от Национал-социалистической немецкой рабочей партии. "Орлиное гнездо" использовали, в том числе, для официальных приемов иностранных делегаций и дипломатов.

Во время авианалетов союзников в конце Второй мировой войны чайный домик, в отличие от других построек в этом районе, практически не пострадал, а потому сохранил исторический облик. После войны американские военные использовали Кельштайнхаус в качестве штаба. Именно они прозвали дом "Орлиным гнездом" за его расположение.

В 1951 году оккупационные власти США передали комплекс правительству Баварии. С 1952 года в нем работал ресторан. Кельштайнхаус признан памятником истории.