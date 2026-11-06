Полиция ФРГ ищет подозреваемого в инциденте в Лейпциге с помощью ИИ-картинки

Полиция ФРГ сделала с помощью ИИ фоторобот подозреваемого в инциденте в Лейпциге Полиция ФРГ ищет подозреваемого в инциденте в Лейпциге с помощью ИИ-картинки

Москва6 ноя Вести.Федеральное ведомство уголовной полиции Германии создало с помощью нейросети фоторобот подозреваемого в связи с инцидентом с БПЛА в Лейпциге.

На картинке изображен человек на велосипеде, одетый в бурые штаны и ботинки, серую куртку с капюшоном, с серой кепкой на голове и большим камуфлированным рюкзаком на спине.

Неизвестный человек с электровелосипедом. Источник: Федеральное ведомство уголовной полиции Германии - изображение создано с помощью ИИ говорится в подписи к фотороботу

Инцидент в аэропорту Лейпцига произошел в начале августа. Сотрудник воздушной гавани обнаружил оснащенный взрывчаткой беспилотник. Власти ФРГ возложили ответственность за случившееся на Россию, но не предоставили доказательств. Также из-за случившегося был закрыт Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал, что Берлин раздувает инцидент в Лейпциге и в то же время упорно избегает привлечения к ответственности виновных в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, в свою очередь, что даже спецслужбы стран НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге, но Берлин все равно решил пойти на эскалацию.