Ущерб от поджога "Орлиного гнезда" Гитлера оценили в миллионы евро

Оценен ущерб от поджога чайного домика Гитлера Ущерб от поджога "Орлиного гнезда" Гитлера оценили в миллионы евро

Москва25 окт Вести.Ущерб от поджога в Баварии чайного домика Адольфа Гитлера Кельштайнхауса, также известного как "Орлиное гнездо", составляет миллионы евро. Такую оценку дал глава местной турорганизации Bergerlebnis Berchtesgaden Бартль Виммер.

Точный масштаб ущерба, причиненного пожаром, еще предстоит оценить.

Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро сказал Виммер

Пожар в "Орлином гнезде" произошел вечером в пятницу, 23 октября. В результате пожара историческое здание получило серьезные повреждения. Подозреваемый в поджоге задержан, идет следствие.

Власти Баварии заявляли о намерении восстановить здание.