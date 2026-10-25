Москва25 октВести.Ущерб от поджога в Баварии чайного домика Адольфа Гитлера Кельштайнхауса, также известного как "Орлиное гнездо", составляет миллионы евро. Такую оценку дал глава местной турорганизации Bergerlebnis Berchtesgaden Бартль Виммер.
Точный масштаб ущерба, причиненного пожаром, еще предстоит оценить.
Ущерб, безусловно, составляет миллионы евросказал Виммер
Пожар в "Орлином гнезде" произошел вечером в пятницу, 23 октября. В результате пожара историческое здание получило серьезные повреждения. Подозреваемый в поджоге задержан, идет следствие.
Власти Баварии заявляли о намерении восстановить здание.