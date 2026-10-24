Москва24 окт Вести.В Баварии задержан подозреваемый в поджоге чайного дома Адольфа Гитлера, сообщает газета Bild. Им оказался уроженец Баварии проживающий в Берлине.

Мотоциклист, задержанный по подозрению в поджоге Кельштайнхауса в Баварии, оказался 33-летним жителем Берлина, родившимся в Баварии. После задержания он вел себя неадекватно, что вызвало вопросы о его психическом состоянии заявили в баварской полиции

Сообщается, что причастность мужчины к пожару точно не доказана. Идет следствие.

Пожар в историческом здании Kehlsteinhaus (нем. "Дом на горе Кельштайн"), также известном как "Орлиное гнездо" в Баварии, разгорелся вечером 23 октября​​​. В результате пожара здание получило серьезные повреждения. Полиция сообщила о задержании мотоциклиста по пути следования экстренных служб к месту происшествия.

Баварские власти обещают восстановить историческое здание, построенное в 1937-1938 годах как представительская резиденция Гитлера.