Москва27 окт Вести.Полиция Баварии начала расследование из-за появившихся в интернете фотографий исторического здания Кельштайнхаус - бывшего чайного домика Гитлера, поврежденного пожаром. Об этом сообщило агентство DPA.

Правоохранители склоняются к тому, что часть распространенных кадров является подлинной, хотя ранее следствие исходило из того, что снимки сгенерированы искусственным интеллектом. В полиции подчеркнули: съемка на объекте и публикация материалов могут быть квалифицированы как правонарушение, поскольку территория полностью оцеплена. Кто автор кадров, пока не установлено, однако их характер указывает на то, что снимки могли сделать сотрудники экстренных служб.

Пожар произошел вечером 23 октября. По предварительным оценкам объединения Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, материальный ущерб исчисляется миллионами евро. По подозрению в поджоге задержан 33-летний житель Берлина. Прокуратура Траунштайна сообщила, что у него выявлены признаки психического заболевания, и суд постановил временно поместить его в закрытое медучреждение.

Кельштайнхаус, известный также как "Орлиное гнездо", возвели в Альпах в 1937-1938 годах на высоте 1834 метра над уровнем моря. Комплекс использовался в том числе для официальных приемов иностранных делегаций и дипломатов с целью демонстрации мощи нацистского режима. В ходе налетов авиации союзников в конце Второй мировой войны объект, в отличие от других построек в этом районе, практически не пострадал и сохранил исторический облик.

В 1951 году американские оккупационные власти передали комплекс правительству Баварии, а с 1952 года здание работает как горный ресторан. Кельштайнхаус принадлежит фонду "Берхтесгаденер ланд" и признан памятником истории; на его территории действовала постоянная документальная экспозиция о событиях периода национал-социализма.