Москва1 нояВести.Полиция ФРГ расследуют появившееся в интернете заявление, в котором авторы берут на себя ответственность за поджог на объекте Rheinmetall, пишет портал Deutschlandfunk.
Инцидент произошел на площадке оборонного концерна в Северном Гессене в аэропорту Кассель-Кальден в пятницу. Было повреждено несколько единиц строительной техники.
На леворадикальной интернет-платформе появилось заявление о взятии на себя ответственности за поджог.
...Полиция расследует предполагаемое заявлениеговорится в сообщении
Отмечается, что правоохранители исходят из версии поджога.
На прошлой неделе неизвестные подожгли в Лейпциге десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN, которая сотрудничает с оборонным концерном Rheinmetall.