В ФРГ расследуют заявление об ответственности за поджог на площадке Rheinmetall

Полиция ФРГ выясняет, кто взял ответственность за поджог на объекте Rheinmetall В ФРГ расследуют заявление об ответственности за поджог на площадке Rheinmetall

Москва1 ноя Вести.Полиция ФРГ расследуют появившееся в интернете заявление, в котором авторы берут на себя ответственность за поджог на объекте Rheinmetall, пишет портал Deutschlandfunk.

Инцидент произошел на площадке оборонного концерна в Северном Гессене в аэропорту Кассель-Кальден в пятницу. Было повреждено несколько единиц строительной техники.

На леворадикальной интернет-платформе появилось заявление о взятии на себя ответственности за поджог.

...Полиция расследует предполагаемое заявление говорится в сообщении

Отмечается, что правоохранители исходят из версии поджога.

На прошлой неделе неизвестные подожгли в Лейпциге десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN, которая сотрудничает с оборонным концерном Rheinmetall.