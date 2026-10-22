Неизвестные в Лейпциге сожгли десять машин связанной с Rheinmetall компании

В Лейпциге подожгли десять грузовиков компании, связанной с Rheinmetall Неизвестные в Лейпциге сожгли десять машин связанной с Rheinmetall компании

Москва22 окт Вести.Неизвестные подожгли в Лейпциге десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN, которая сотрудничает с оборонным концерном Rheinmetall. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция установила, что злоумышленники совершили поджег в трех разных местах на охраняемой территории предприятия.

В ночь на четверг на территории завода MAN в Лейпциге загорелись как минимум десять грузовиков и фургонов​​​. Полиция ведет расследование по факту умышленного поджога говорится в публикации

Следователи устанавливают, был ли у злоумышленников политический мотив.

Ранее Rheinmetall впервые отправил на Украину артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе.