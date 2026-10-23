Девять регионов России ограничили продажу алкоголя в День народного единства

В День народного единства продажу алкоголя ограничили в девяти регионах России Девять регионов России ограничили продажу алкоголя в День народного единства

Москва23 окт Вести.В День народного единства 4 ноября продажа алкоголя будет ограничена на территории девяти регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие законодательные акты субъектов.

В течение суток будет запрещена реализация спиртосодержащей продукции в Республике Алтай, Бурятии, Вологодской, Курганской, Тамбовской, Тюменской и Херсонской областях, а также Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

День народного единства — официальный государственный праздник, символизирующий гражданскую сплоченность, историческую преемственность и единство многонационального народа. Он учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Подробная история праздника – в материале информационной службы "Вести".