Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям до 14 лет доступ в сеть

Роскомнадзор опроверг слухи о введении запрета на интернет детям до 14 лет Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям до 14 лет доступ в сеть

Москва27 окт Вести.Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что ведомство выступило с инициативой закрыть доступ в интернет детям в возрасте до 14 лет.

Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту Приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства

Ранее в СМИ появилась информация, Роскомнадзор якобы выступил с инициативой сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет.

Ведомство в начала октября отчиталось о блокировке более 3 тыс. сайтов с опасным контентом в течение сентября.