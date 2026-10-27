Москва27 октВести.Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что ведомство выступило с инициативой закрыть доступ в интернет детям в возрасте до 14 лет.
Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрастуПриводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства
Ранее в СМИ появилась информация, Роскомнадзор якобы выступил с инициативой сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет.
Ведомство в начала октября отчиталось о блокировке более 3 тыс. сайтов с опасным контентом в течение сентября.