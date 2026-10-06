Москва6 октВести.В сентябре 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.
Заблокировали 2484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечениезаявили в ведомстве
Кроме того, удалось отразить 3206 DDoS-атак на системы государственных органов, финансовых организаций и операторов связи. Максимальная мощность одной из атак достигла 1,07 Тбит/с, а продолжительность составила три дня и 42 минуты.
Чаще всего атаки проводились с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Украине и Германии. Основной целью злоумышленников был государственный сектор, больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе.