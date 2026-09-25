Памфилова: зафиксировано порядка 28 млн опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ Памфилова: зарегистрировано около 28 млн опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ

Москва25 сен Вести.С начала избирательной кампании и до 22 сентября на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России было зафиксировано порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, также были установлены 13 волн целевых DDoS-атак, общая продолжительность которых составила 468 минут.

С начала избирательной кампании и до 22 сентября у нас было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий из сети Интернет на сайт ЦИК России, в том числе непосредственно на все наши цифровые ресурсы сказала Памфилова

При этом именно в дни голосования и подсчета голосов зарегистрировано 14,7 миллиона опасных воздействий на цифровые ресурсы ЦИК, подчеркнула она.

Ранее глава ЦИК назвала итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва: "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, "Родина" – 1 и 4 – самовыдвиженцы.