Памфилова на встрече с Путиным сообщила об антирекорде по киберагрессии Памфилова: избирательная система РФ столкнулась с эскалацией киберагрессии

Москва28 сен Вести.Эскалация беспрецедентной киберагрессии отмечена в ходе прошедших выборов. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Уровень киберагрессии был беспрецедентным и во время президентских выборов 2024 года, но в ходе завершившейся кампании количество угроз было на порядок больше, подчеркнула Памфилова.

На что бы я еще хотела обратить внимание – такой рекорд со знаком минус. Антирекорд. Я бы сказала – эскалация беспрецедентной киберагрессии заявила глава ЦИК

Она сообщила, что за время избирательной кампании зафиксировано 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК, а в ходе Единого дня голосования – с 18 по 22 сентября – отмечено свыше 14 млн серьезных угроз и 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.