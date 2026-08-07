Минцифры заявило, что не собирается ограничивать доступ детей к соцсетям

Минцифры не намерено вводить ограничения на доступ детей в соцсети Минцифры заявило, что не собирается ограничивать доступ детей к соцсетям

Москва7 авг Вести.Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к мессенджерам и социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что Минцифры якобы предложило запретить отправку авторизационных sms-сообщений на детские сим-карты, что фактически лишит подростков возможности регистрироваться и входить в большинство онлайн-сервисов.

В Минцифры уточнили, что такие защитные меры могут устанавливаться только по инициативе и желанию родителей.

Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей говорится в сообщении

В министерстве подчеркнули, что любые ограничения по детским мобильным номерам вводятся исключительно по решению родителей.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила второй пакет мер защиты граждан от онлайн-мошенников.