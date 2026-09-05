В Общественной палате выступили против увольнения учителей за фото в купальниках

В ОП назвали неправильным увольнение учителей за публикацию пляжных фото В Общественной палате выступили против увольнения учителей за фото в купальниках

Москва5 сен Вести.Публикация фотографий в купальнике в социальных сетях не должна становиться основанием для наказания или увольнения педагога. Такое мнение высказала на полях Восточного экономического форума глава комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова.

По ее оценке, строгие санкции в подобных случаях будут неправильным решением. Вместо этого необходимо системно обсуждать с учителями вопросы профессиональной этики, личных границ и возможного влияния размещаемых материалов на учеников.

Голышенкова отметила в интервью ТАСС, что педагог является публичной фигурой, поскольку за годы работы его могут знать сотни и даже тысячи человек.

В связи с этим учителям следует учитывать, кто увидит их публикации и как они могут быть восприняты, считает представитель ОП.

Кодекс этики учителя, преподавателя, педагога вместе с его новым статусом - это отдельная задача для нашего общества заключила Голышенкова

Ранее школьный учитель из Омска получил штраф за публикацию фото с ученицей, одетой в футболку со свастикой.