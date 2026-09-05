Москва5 сенВести.Публикация фотографий в купальнике в социальных сетях не должна становиться основанием для наказания или увольнения педагога. Такое мнение высказала на полях Восточного экономического форума глава комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова.
По ее оценке, строгие санкции в подобных случаях будут неправильным решением. Вместо этого необходимо системно обсуждать с учителями вопросы профессиональной этики, личных границ и возможного влияния размещаемых материалов на учеников.
Голышенкова отметила в интервью ТАСС, что педагог является публичной фигурой, поскольку за годы работы его могут знать сотни и даже тысячи человек.
В связи с этим учителям следует учитывать, кто увидит их публикации и как они могут быть восприняты, считает представитель ОП.
Кодекс этики учителя, преподавателя, педагога вместе с его новым статусом - это отдельная задача для нашего обществазаключила Голышенкова
Ранее школьный учитель из Омска получил штраф за публикацию фото с ученицей, одетой в футболку со свастикой.