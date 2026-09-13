МВД: зависания и самоперезагрузка телефона могут указывать на вирус

МВД назвало признаки заражения смартфона вредоносной программой МВД: зависания и самоперезагрузка телефона могут указывать на вирус

Москва13 сен Вести.Зависания, замедление работы и самопроизвольные перезагрузки смартфона могут свидетельствовать о заражении устройства вредоносной программой. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Особенно внимательно к работе телефона следует отнестись после установки неизвестного приложения, призвали специалисты ведомства. Насторожить владельца также должны окна на экране и действия устройства, которые он не совершал самостоятельно.

Вредоносное программное обеспечение может дать мошенникам доступ к личной информации пользователя и его мобильному банку, пояснили в МВД.

В МВД рекомендуют при появлении таких признаков не вводить с телефона данные банковских карт и не пользоваться мобильным банком. Устройство следует проверить на наличие вредоносных программ, а при необходимости обратиться в банк и полицию.

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