МВД: пароль от "Госуслуг" нужно срочно сменить при попытке взлома

В МВД рассказали, что делать при подозрительном входе на "Госуслуги" МВД: пароль от "Госуслуг" нужно срочно сменить при попытке взлома

Москва27 сен Вести.МВД России рекомендовало пользователям незамедлительно менять пароль, если они получили неожиданное уведомление о входе в аккаунт на "Госуслугах" или в банковское приложение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Там пояснили ТАСС, что после получения неожиданного сообщения о входе в учетную запись следует самостоятельно попытаться войти в аккаунт. Если доступ сохранился, необходимо сразу изменить пароль.

В случае получения СМС-сообщений о входе в учетную запись указанных ресурсов в момент, когда вы не планировали осуществление входа, необходимо незамедлительно осуществить попытку самостоятельного доступа к учетной записи и сменить пароль отметили в ведомстве

Если войти в аккаунт уже не удается, МВД советует обратиться в МФЦ при проблемах с "Госуслугами" либо в соответствующий банк. Там учетную запись заблокируют, после чего пользователь сможет восстановить к ней доступ.

Ранее в МВД России предложили новый способ составить надежный пароль – использовать строку из любимой песни.