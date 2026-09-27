Москва27 сенВести.МВД России рекомендовало пользователям незамедлительно менять пароль, если они получили неожиданное уведомление о входе в аккаунт на "Госуслугах" или в банковское приложение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Там пояснили ТАСС, что после получения неожиданного сообщения о входе в учетную запись следует самостоятельно попытаться войти в аккаунт. Если доступ сохранился, необходимо сразу изменить пароль.
В случае получения СМС-сообщений о входе в учетную запись указанных ресурсов в момент, когда вы не планировали осуществление входа, необходимо незамедлительно осуществить попытку самостоятельного доступа к учетной записи и сменить парольотметили в ведомстве
Если войти в аккаунт уже не удается, МВД советует обратиться в МФЦ при проблемах с "Госуслугами" либо в соответствующий банк. Там учетную запись заблокируют, после чего пользователь сможет восстановить к ней доступ.
Ранее в МВД России предложили новый способ составить надежный пароль – использовать строку из любимой песни.