Москва26 сенВести.Строка из любимой песни может стать уникальным и сложным паролем, следует из материалов МВД России, передает ТАСС.
Для составления подобного пароля нужно не просто скопировать слова песни, но заменить в них гласные буквы специальными символами, пояснили сотрудники ведомства.
Это делает пароль уникальным и сложнымговорится в материалах
Также в ведомстве дали рекомендацию использовать в паролях длинные комбинации, где одновременно используются заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Не лишней будет и двухфакторная аутентификация, напомнили в МВД.
Не используйте имена и даты рожденияпредупредили сотрудники ведомства
Ранее эксперт Сергей Трухачев рассказал ИС "Вести", что стоит делать россиянам при взломе их аккаунта на "Госуслугах".