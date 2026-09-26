МВД: строка из любимой песни может стать надежным паролем

В МВД предложили новый способ составить надежный пароль МВД: строка из любимой песни может стать надежным паролем

Москва26 сен Вести.Строка из любимой песни может стать уникальным и сложным паролем, следует из материалов МВД России, передает ТАСС.

Для составления подобного пароля нужно не просто скопировать слова песни, но заменить в них гласные буквы специальными символами, пояснили сотрудники ведомства.

Это делает пароль уникальным и сложным говорится в материалах

Также в ведомстве дали рекомендацию использовать в паролях длинные комбинации, где одновременно используются заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Не лишней будет и двухфакторная аутентификация, напомнили в МВД.

Не используйте имена и даты рождения предупредили сотрудники ведомства

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