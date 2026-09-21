Эксперт назвал порядок действий при взломе аккаунта на "Госуслугах" Эксперт рассказал, что делать, если аккаунт на "Госуслугах" был взломан

Москва21 сен Вести.В случае, если мошенники получают контроль над аккаунтом гражданина на "Госуслугах", счет идет уже на минуты, поэтому нет необходимости идти до ближайшего МФЦ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Если вам позволяет навык, то до МФЦ не нужно идти, потому что здесь счет идет на минуты, и, как правило, после взлома "Госуслуг" сразу же стараются оформить в микрофинансовых организациях максимальное количество кредитов. И здесь самое важное, и особенно хочу это подчеркнуть для наших слушателей, сразу же через пункт восстановления пароля, восстановление доступа мы отправляем SMS-код на наш номер и восстанавливаем доступ. Сейчас, в целом, эта процедура максимально упростилась, "Госуслуги" здесь достаточно хорошо шагнули вперед. И вы в целом восстановите доступ гораздо быстрее рассказал Трухачев

Он подчеркнул, что после смены пароля необходимо запросить информацию о действиях, которые производились с аккаунта.

После этого мы сразу же идем в пункт "Недавние действия", где смотрим, что у нас происходило в наших Госуслугах. Они позволяют это сделать. Госуслуги запоминают каждое действие, которое вы совершали подчеркнул Трухачев

Ранее в "Билайне" назвали самые популярные у телефонных мошенников схемы обмана граждан. Чаще всего они используют махинации с отменой какой-либо услуги, подложной ссылкой, а также подарком ко дню рождения.