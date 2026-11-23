Россиян предупредили, чем опасен номер телефона, которым пользуются много лет Депутат Чернышов: за годы номер становится цифровым ключом к десяткам сервисов

Москва23 ноя Вести.За многие годы использования номер телефона успевает превратиться почти в цифровой ключ. На это указал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов в комментарии Газете.ru.

Он отметил, что человек привязывает свой номер телефона к банкам, "Госуслугам", почте, маркетплейсам, соцсетям, а также к десяткам других сервисов, о части которых владелец может и забыть.

Чем дольше используется номер, тем выше вероятность, что он когда-то указывался в объявлениях, анкетах, интернет-магазинах или попадал в утечки данных. объяснил Чернышов

Он отметил, что из-за этого мошенники могут знать не только сам номер телефон, но и имя человека, старый адрес доставки, банк или сервисы, которыми он пользовался. Такая информация, как объяснил председатель думского комитета, позволяет злоумышленникам "сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее".

Для того, чтобы обезопасить себя от возможных уловок мошенников следует периодически проводить "ревизию" номера: вспомнить, какие ключевые аккаунты к нему привязаны, удалить телефон из старых сервисов, которыми владелец номера больше не пользуется. В важных аккаунтах рекомендуется проверить способы восстановления доступа.

В тех приложениях и сервисах, в которых возможно, желательно не оставлять СМС единственным способом подтверждения входа. Лучше будет подключить дополнительную защиту.

Если человеку приходит СМС с кодом подтверждения, хотя он ничего не пытался оформить или восстановить, это может указывать на то, что кто-то уже ввел номер на странице входа какого-либо сервиса или восстановления аккаунта. Сообщать такой код никому нельзя, даже если сразу после поступления сообщения звонит якобы сотрудник банка, оператора или самого сервиса.

Если человек решил отказаться от старого номера, то перед этим рекомендуется проверить все привязанные к нему важные аккаунты. Оператор обязан сохранять номер в резерве в течение 60 дней после расторжения договора.

Чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите, заключил Чернышов.