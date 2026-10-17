Москва17 окт Вести.В Москве пенсионер продал недвижимость и отдал накопления на общую сумму в более чем 12, 9 миллиона рублей мошенникам, которые убедили его в "помощи в поимке преступников". Об этом сообщили в столичной прокуратуре в MAX.

После того как 82-летний житель столицы якобы для получения доставки назвал код из смс незнакомке, ему поступил звонок от лжесиловика. Аферист сообщил, что от имени пенсионера был совершенен перевод на финансирование преступной деятельности, убедил его сотрудничать и помочь поймать злоумышленника отмечается в сообщении

Пенсионер поверил, что деньги ему вернут, и в течение 10 дней отдал курьерам накопления со счетов. После по указанию мошенников он продал недвижимость. Для убедительности злоумышленник под видом правоохранителя порекомендовал мужчине специалиста по таким сделкам, а также посоветовал приобрести другое имущество за меньшую стоимость.

Будучи введенным в заблуждение и уверенным, что сделка действительно поможет в поимке злоумышленников, мужчина совершил сделки, а разницу в стоимости отдал прибывшей к нему женщине-курьеру говорится в сообщении

В результате пенсионер лишился больше 12,9 миллиона рублей.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц преступников.