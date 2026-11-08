Москва8 ноя Вести.Распознать фишинговое письмо или сообщение можно примерно за 10 секунд, если проверить адрес его отправителя, содержание текста и запрашиваемые действия. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, в первую очередь следует обращать внимание не на имя отправителя, а на адрес электронной почты. В официальных сообщениях он должен содержать домен организации, например bank.ru или gosuslugi.ru. Подозрительные сочетания символов и цифр могут указывать на подделку.

Фишинг – самая массовая киберугроза. Она начинается с одного клика по ссылке. Распознать фальшивое письмо можно за 10 секунд. Для этого достаточно проверить отправителя, тон сообщения и просьбу. Чтобы быстро распознать фишинг, смотрите не имя, а именно адрес отправителя сказал Щербаченко

Еще один признак мошенничества – тревожный тон и попытки заставить получателя действовать как можно быстрее, отметил эксперт. Настоящие сервисы не используют подобные приемы. Кроме того, насторожить должны просьбы перейти по ссылке и ввести личные данные или пароль.

Ранее в МВД россиян предупредили о мошеннической схеме с подпиской на зарубежные сервисы: мошенники создают в мессенджере Telegram чат-боты, через которые предлагают жертве оплатить подписку.