Эксперты предупредили москвичей о двух схемах обмана на маркетплейсах В Москве предупредили о двух способах кражи аккаунтов на маркетплейсах

Москва28 ноя Вести.Специалисты проекта "Перезвони сам" на на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru рассказали о двух уловках, которыми мошенники обманывают покупателей маркетплейсов. В обоих случаях цель одна - получить доступ к личному кабинету человека.

Первый способ - поддельное уведомление о блокировке. Человеку приходит письмо или сообщение: аккаунт заблокирован из-за "подозрительной операции". Чтобы восстановить доступ, предлагают перейти по ссылке и подтвердить личность. Но ссылка ведет на сайт-двойник маркетплейса, где у жертвы просят номер телефона и код из sms.

Второй способ - звонок якобы из службы доставки или поддержки площадки. Звонящий говорит, что заказ уже в пути. Если покупатель возражает, что ничего не заказывал, ему предлагают отменить доставку и просят продиктовать код из сообщения. При этом код может быть не от маркетплейса, а от онлайн-банка или портала госуслуг.

Главная опасность таких схем в том, что мошенники используют естественный страх человека потерять доступ к оплаченным заказам, бонусам, привязанным банковским картам и истории покупок. Увидев слово "блокировка" или услышав о чужой доставке, он теряет бдительность и действует по указаниям мошенников отметила руководитель проекта "Перезвони сам" Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина

Заполучив доступ к аккаунту, мошенники заказывают товары на чужие адреса, списывают накопленные баллы, а потом меняют в профиле телефон и почту, чтобы настоящий владелец не смог войти. Взломанный аккаунт они используют и как рычаг, чтобы выманить у человека коды доступа к порталу госуслуг или интернет-банку. С ними злоумышленники могут оформить заем в микрофинансовой организации и вывести деньги со счетов.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, не следует переходить по ссылкам из писем и сообщений, также нельзя называть незнакомцам коды из sms. При обнаружении чужих заказов в профиле необходимо проверить в настройках привязанные устройства и завершить чужие сеансы, а заодно просмотреть историю заказов и контактные данные. Также надо незамедлительно заблокировать карты через приложения банков или горячую линию, написать в поддержку площадки и обратиться с заявлением в полицию.