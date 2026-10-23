ВТБ предупреждает о главных угрозах от мошенников осенью ВТБ: осенью мошенники маскируются под сезонные предложения

Москва23 окт Вести.Мошенники осенью маскируют схемы обмана под сезонные предложения: подготовка транспорта к зиме, замена шин, сбор денег на подарки к Новому году. Об этом предупреждает пресс-служба ВТБ.

Уточняется, что фальшивые объявления о сборе средств являются наиболее распространенной уловкой мошенников.

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации - школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему получения личных данных граждан для последующего хищения средств и оформления кредитов, предлагая потенциальным жертвам якобы помощь от государства в погашении ипотеки.