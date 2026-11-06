Москва6 ноя Вести.Мошенники обзванивают россиян под видом сотрудников управляющих компаний и предлагают утеплить жилье перед зимой по льготной программе.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники… предлагают установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику квартиры по программе сезонной льготной компенсации сказали в пресс-службе

Тем, кто согласился на такие услуги, злоумышленники предлагают заранее оплатить материалы. Получив деньги, мошенники пропадают.

В "Мошеловке" порекомендовали россиянам уточнять в управляющих компаниях факт оказания подобных услуг, а также подчеркнули, что не следует делать какие-либо предоплаты без официального договора.

Ранее в "Мошеловке" рассказали о том, что мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и газовых служб, сообщая жильцам о якобы выявленных утечках и других опасных нарушениях. Угрожая отключить газ, они навязывают замену счетчиков, клапанов и дымоходов по завышенной в разы стоимости. В некоторых случаях злоумышленники получают предоплату за срочный ремонт и перестают выходить на связь.