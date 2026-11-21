Москва21 ноя Вести.После начала отопительного сезона в России мошенники стали применять новую схему обмана с повышением тарифов, требуя выдать персональные данные для "перерасчета". Об этом сообщили ТАСС в компании UserGate.

Раньше мошенники предлагали вернуть переплату или оформить субсидию, теперь перешли к угрозам. Человек получает квитанцию за отопление, видит незнакомую сумму и готов хвататься за любое объяснение. Мошенники ставят срок, пугают повышенным тарифом, показывают "соседей", которые уже все сделали пояснил архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников

Согласно данным мониторинга, в октябре мошеннические схемы применялись в Новосибирской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областях. При этом эксперты ожидают более активные атаки на россиян в связи с начислениями за первые месяцы отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что злоумышленники массово отправляют россиянам уведомления, выдавая себя за сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ) или Федерального казначейства, и настаивают на повторном перечислении денег за штрафы.