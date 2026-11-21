Москва21 ноя Вести.Злоумышленники, пытаясь обмануть россиян, начали требовать присылать сканы банковских карт, чтобы якобы обезопасить себя от потери накоплений. Об этом говорится в материалах МВД России, которые приводит ТАСС.

Мошенники выманивают код из SMS у жертвы под разными предлогами, а потом сообщают, что на третье лицо оформлена доверенность на управление финансами. При этом предлагают человеку сохранить деньги с помощью "безопасного счета". Для этого жертве направляется инструкция, в которой требуется отсканировать банковскую карту и прислать скан говорится в публикации, и отмечается, что таким образом мошенники получают доступ к управлению деньгами своей жертвы

В МВД призвали россиян быть острожными и не поддаваться на требования неизвестных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пугать россиян повышением тарифов на отопление.