В Приморье директор горнолыжного курорта признана виновной в травме ребенка СК: директор горнолыжного курорта в Приморье признана виновной в травме девочки

Москва11 сен Вести.В Приморском крае вынесен обвинительный приговор гендиректору горнолыжного курорта, она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, отмечается в сообщении Следственного комитета региона.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей говорится в сообщении

Установлено, что в январе 2025 года подсудимая предоставила опасный склон для массового катания на лыжах. 26 января 2025 года на склон вышла на лыжах 11-летняя девочка и начала съезд с вершины. Она достигла неогороженного края трассы и выкатилась за ее пределы, там ударилась о металлический предупреждающий знак, получив тяжелые травмы.