Москва16 авгВести.В Артеме Приморского края инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность десятилетней девочки, которая кидала камни в женщину-инвалида и попала ей в голову. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Артему установлена личность участницы инцидента. Школьница, 2016 года рождения, была приглашена в территориальный отдел полиции, где опрошена в присутствии законных представителейговорится в сообщении
Несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет.
Ранее сообщалось, что в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее сестру-инвалида на улице забросали камнями подростки. Потерпевшая обратилась за помощью в больницу, где ей диагностировали открытую рану других областей головы.
Собранный полицейскими материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.