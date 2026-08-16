Установлена личность девочки, кинувшей камень в голову инвалида в Приморье В Приморье нашли девочку-подростка, кидавшую камни в инвалида

Москва16 авг Вести.В Артеме Приморского края инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность десятилетней девочки, которая кидала камни в женщину-инвалида и попала ей в голову. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Артему установлена личность участницы инцидента. Школьница, 2016 года рождения, была приглашена в территориальный отдел полиции, где опрошена в присутствии законных представителей говорится в сообщении

Несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее сестру-инвалида на улице забросали камнями подростки. Потерпевшая обратилась за помощью в больницу, где ей диагностировали открытую рану других областей головы.

Собранный полицейскими материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.