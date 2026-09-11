В Уфе инструктора по сноуборду приговорили к трем годам за мошенничество В Уфе сноубордистка обманом выманила у ученицы почти 840 тыс. рублей

Москва11 сен Вести.Инструктора по катанию на сноуборде, которая выманила у своей ученицы денег и имущества на сумму почти 840 тыс. рублей, приговорили к трем годам условно. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Советский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней инструктора по катанию на сноуборде. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в сообщении

С июня 2024 года по октябрь 2025 года девушка обучала 12‑летнюю девочку катанию на сноуборде и сумела завоевать ее доверие. Инструктор рассказывала ученице о том, что у нее якобы серьезные финансовые проблемы, долги, кредиты и даже онкология. Из‑за этого девочка прониклась к ней сочувствием и захотела помочь. Ребенок отдал инструктору деньги, дорогие телефоны, сумки и парфюм — все это принадлежало ей и ее родителям. Общая сумма ущерба составила почти 840 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, она должна полностью возместить потерпевшим нанесенный ущерб.