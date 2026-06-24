Москва24 июнВести.Директор управляющей компании в Находке получила 4 года условного срока по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
По данным суда, в сентябре 2024 года женщина не исполнила свои обязанности по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома №207 по улице Шоссейной, вследствие чего вход на крышу дома с лестничной площадки пятого этажа оказался открыт.
… 13-летний мальчик беспрепятственно прошел на крышу, где упал в вентиляционную шахту. В результате падения он получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровьюотметили в пресс-службе
Подсудимой также назначен испытательный срок 3 года, штраф в 400 тысяч рублей и запрет на деятельность, связанную с управлением многоквартирными домами, сроком на 3 года. В пользу потерпевшего с виновной взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.