Начальника канатной дороги в Нальчике осудили на три года условно

В Нальчике вынесен приговор по делу о травмировании людей на канатке Начальника канатной дороги в Нальчике осудили на три года условно

Москва22 окт Вести.В Нальчике вынесен приговор начальнику пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги, на которой в 2025 году произошел обрыв. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарской Республики.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые получили травмы различной степени тяжести. Одной из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией пассажирских канатных дорог, на 2 года говорится в сообщении

Сообщается, что прокуратура проверит законность и обоснованность приговора.