В Татарстане бизнесмену дали срок за гибель трех человек при крушении самолета

В Татарстане бизнесмена приговорили к 4,5 годам за опасные авиаперевозки В Татарстане бизнесмену дали срок за гибель трех человек при крушении самолета

Москва21 сен Вести.Московский районный суд Казани вынес приговор 45-летнему предпринимателю, признав его виновным в гибели трех человек при крушении легкомоторного самолета. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, предприниматель оказывал услуги по перевозке пассажиров на легкомоторном самолете. 10 июля 2024 года произошло крушение воздушного судна в поселке Камское Устье в Татарстане. Погибли пилот и двое пассажиров. Здоровью еще одного пассажира был причинен тяжкий вред.

Московский районный суд города Казани вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)... С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима сказано в сообщении

Также с бизнесмена взыскали 7 миллионов рублей компенсации морального вреда.