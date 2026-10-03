В Нальчике водитель "Газели" наехал на двух мужчин на пешеходном переходе

В Нальчике "Газель" сбила пешеходов В Нальчике водитель "Газели" наехал на двух мужчин на пешеходном переходе

Москва3 окт Вести.Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики контролирует установление обстоятельств наезда на двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел вечером 3 октября на улице Калининградской.

Водитель автомобиля "Газель"… в г. Нальчике, допустил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу сказано в сообщении ведомства в MAX

В результате ДТП оба пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего.