Один пешеход погиб, второй ранен в результате ДТП в Нальчике

Водитель иномарки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нальчике Один пешеход погиб, второй ранен в результате ДТП в Нальчике

Москва9 ноя Вести.Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Нальчике, где погибла одна женщина, вторая получила травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии.

По предварительной информации, житель Нальчика на иномарке на улице Канукоева сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП 64-летняя жительница Чегема получила травмы несовместимые с жизнью. 52-летняя жительница села Шалушка с травмами госпитализирована говорится в сообщении

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.