Москва9 нояВести.Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Нальчике, где погибла одна женщина, вторая получила травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии.
По предварительной информации, житель Нальчика на иномарке на улице Канукоева сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП 64-летняя жительница Чегема получила травмы несовместимые с жизнью. 52-летняя жительница села Шалушка с травмами госпитализированаговорится в сообщении
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.