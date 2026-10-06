Москва6 октВести.Житель Амурской области 38 лет получил 10 месяцев колонии-поселения за причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Установлено, что в марте 2026 года в cеле Ромны в процессе распития спиртных напитков между осужденным и его знакомой произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшей удар деревянной шваброй по ноге, в результате причинил переломнаписали в надзорном ведомстве
Мужчина извинился перед потерпевшей, помогал ей вести домашнее хозяйство, однако суд приговорил его к лишению свободы. Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке из-за суровости наказания.
Амурский областной суд признал назначенное наказание справедливым.