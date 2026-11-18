Москва18 нояВести.Возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя деревни Кирово Ширинского района Республики Хакасия, он обвиняется в покушении на убийство своего племянника, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Красноярского края и Хакасии.
Фигурант признал вину в инкриминируемом преступлении. Проводится следствиеговорится в сообщении
Следствие установило, что днем 14 ноября 2026 года обвиняемый с приятелем и племянником выпивали в доме на улице Верхней. Обвиняемый несколько раз ударил ножом 42-летнего мужчину. Его остановил знакомый. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.