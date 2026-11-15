Сталкер из Дагестана перерезал горло экс-возлюбленной в Москве В Москве мужчина убил бывшую девушку и избил ее подругу

Москва15 ноя Вести.В Москве мужчина, несколько месяцев преследовавший свою бывшую девушку, напал на нее и ее подругу. От ранений 29-летняя Алина скончалась в больнице. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Сталкер перерезал горло своей бывшей девушке и избил ее подругу в Москве говорится в публикации

По данным канала, Алина познакомилась с 26-летним Асланом в Дагестане. Позже, по словам ее подруги Елены, девушка решила расстаться с ним из-за постоянных конфликтов и попыток контролировать ее жизнь. После этого, утверждает Елена, Аслан начал преследовать бывшую: поджидал ее у дома и работы, применял насилие, угрожал ей топором.

В ноябре Алина переехала в Москву и поселилась у Елены. Однако, как рассказывает подруга, мужчина нашел их адрес и продолжил приходить к девушке. В сентябре, когда он вновь появился у квартиры, Елена обратилась в полицию. По ее словам, Аслана задержали, но спустя несколько часов отпустили.

Из-за опасений за жизнь подруги Елена ежедневно сопровождала Алину на работу и обратно. Вечером 10 ноября на Волгоградском проспекте Аслан напал на обеих женщин. Он избил Елену, а Алину ударил ножом в горло. Пострадавшую доставили в больницу, однако через пять дней она умерла.

Мужчину задержали через несколько часов после нападения. Возбуждено уголовное дело. Елена также рассказала, что после публикации информации о случившемся ей стали угрожать родственники Аслана.