В Дагестане арестована четвертая подозреваемая в убийстве Динары Алхасовой Четвертая фигурантка дела об убийстве работницы такси арестована в Дагестане

Москва5 ноя Вести.В Дагестане суд взял под стражу еще одну фигурантку уголовного дела об убийстве 34-летней Динары Алхасовой. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, под стражу заключены четверо подозреваемых в совершении указанного преступления говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 30 октября в Махачкале. Утром Динара, которая подрабатывала водителем женского такси "Анжи", отвезла 4-летнего сына в детский сад и направилась на заказ, после чего перестала выходить на связь. Ее тело нашли в яме на окраине поселка Новый Хушет через три дня.

По версии следствия, с женщиной расправился экс-муж, не сумев смириться с тем, что она завела новую семью. К этому он привлек приятеля, который помогал избавляться от тела, знакомую, заказавшую такси, чтобы выманить Динару, а также 20-летнего студента Али Гудратли. В задачу последнего входило вывезти телефон жертвы в Кизилюртовский район, ненадолго выйты в сеть и выбросить его в канаву.

Мужчины были задержаны на территории республики, их сообщницу остановили в аэропорту Домодедово.