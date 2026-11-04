Арестованы двое подозреваемых в убийстве таксистки в Дагестане Арестованы двое подозреваемых в убийстве 34-летней таксистки в Дагестане

Москва4 ноя Вести.Под стражу заключены двое подозреваемых в убийстве 34-летней Динары, подрабатывавшей в женском такси "Анжи" в Дагестане. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Продолжается расследование уголовного дела … , возбужденного по … ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали произошедшего, выясняется роль каждого из обвиняемых, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Утром 30 октября Динара отвезла 4-летнего сына в детский сад и направилась на заказ, после чего перестала выходить на связь. Как выяснилось бывший муж женщины не смог смириться, что его экс-супруга счастлива в новом браке и решил расправиться с ней. К совершению преступления он привлек своего приятеля и еще одну сообщницу.

Мужчины заманили пострадавшую на заказ под видом "клиентки-туристки", убили ее, сбросили в заранее вырытую яму, а затем засыпали землей. Сделал это местный тракторист, который, по данным полиции, ничего не знал о случившемся.

Сообщницу мужчин задержали в московском аэропорту Домодедово, в ближайшее время ее этапируют в Дагестан.