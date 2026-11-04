Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве таксистки в Дагестане

Арестован третий подозреваемый в убийстве таксистки в Дагестане Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве таксистки в Дагестане

Москва4 ноя Вести.Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу третьего подозреваемого по делу об убийстве 34-летней Динары, подрабатывавшей в женском такси "Анжи" в Дагестане. Об этом сообщил Верховный Суд Республики Дагестан.

Ранее в этот день арестовали бывшего мужа убитой Акифа Гасанова и его друга Расула Джабраилова. Третьим подозреваемым является 20-летний студент Али Гудратли, который по просьбе убийц вывез телефон жертвы в Кизилюртовский район Дагестана, ненадолго включил устройство, после чего вновь выключил и выбросил в канаву.

4 ноября … Советский районный суд … избрал в отношении [троих] подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 1 января 2027 года включительно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Утром 30 октября Динара отвезла 4-летнего сына в детский сад и направилась на заказ, после чего перестала выходить на связь. После чего ее мать обратилась с заявлением в полицию. Как выяснилось бывший муж женщины не смог смириться, что его экс-супруга счастлива в новом браке и решил расправиться с ней. К совершению преступления он привлек своего друга и еще двух сообщников, среди которых была женщина.

Мужчины заманили пострадавшую на заказ под видом "клиентки-туристки", убили ее, сбросили в заранее вырытую яму, а затем засыпали землей. Тело было обнаружено 2 ноября.

Сообщницу мужчин задержали в московском аэропорту Домодедово, в ближайшее время ее этапируют в Дагестан.