Бывший муж работницы женского такси в Дагестане признал вину в ее убийстве

Подозреваемый в убийстве женщины в Дагестане признал вину и раскрыл сообщников Бывший муж работницы женского такси в Дагестане признал вину в ее убийстве

Москва4 ноя Вести.Житель Дагестана Акиф Гасанов, подозреваемый в убийстве своей бывшей супруги Динары Алхасовой, дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката.

Мой подзащитный с первых минут делал активную работу по даче признательных показаний, способствовал изобличению других соучастников преступления, дал признательные показания. Раскаялся в содеянном приводит агентство слова защитника из зала суда, где Гасанову избирали меру пресечения

Преступление произошло 30 октября в Махачкале. Утром Динара, которая подрабатывала водителем женского такси "Анжи", отвезла 4-летнего сына в детский сад и направилась на заказ, после чего перестала выходить на связь. Ее мать обратилась к правоохранителям, которые спустя три дня поисков нашли ее в яме на окраине поселка Новый Хушет.

По версии следствия, с женщиной расправился экс-муж, не сумев смириться с тем, что она завела новую семью. К этому он привлек приятеля, который после убийства помогал избавляться от тела, и знакомую, заказавшую такси, чтобы выманить Динару.

Мужчины были задержаны на территории республики, их сообщницу остановили в аэропорту Домодедово. Все трое арестованы.