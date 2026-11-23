Житель Ленобласти задержан по подозрению в убийстве отца

Сын зарезал отца в Ленинградской области Житель Ленобласти задержан по подозрению в убийстве отца

Москва23 ноя Вести.В Ленинградской области правоохранители задержали жителя поселка Назия, который подозревается в убийстве отца, сообщает региональный главк МВД в MAX.

Днем 22 ноября жительница этого населенного пункта сообщила в полицию о том, что обнаружила в доме труп мужа с ножевыми ранениями.

На месте происшествия оперативниками по подозрению в этом преступлении задержан 33-летний сын погибшего говорится в публикации

Было установлено, что между мужчинами произошел конфликт на фоне неприязненных отношений, в результате которого сын ударил 55-летнего отца ножом в живот.

СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

Отмечается также, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.