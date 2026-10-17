В Башкирии отец ударил ножом напавшего на него пьяного сына

"Ножом ударил сына в живот": полиция расследует семейную драму в Башкирии В Башкирии отец ударил ножом напавшего на него пьяного сына

Москва17 окт Вести.В деревне Новотазларово в Башкирии между пенсионером и его пьяным сыном произошел конфликт, в результате которого 47-летний мужчина начал избивать отца. В результате пенсионер ударил сына ножом в живот, сообщили в МВД по региону.

В отношении пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел вечером 14 октября в одном из домов в деревне. Уточняется, что 47-летний разнорабочий месяц назад вернулся домой с вахты. В деревне мужчина начал каждый день употреблять спиртные напитки.

В тот роковой вечер он в очередной раз пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом вел себя агрессивно, угрожал родным, разбрасывал вещи и ломал имущество родителей. Пожилой отец попытался утихомирить неадекватного сына, однако пьяный мужчина и не собирался успокаиваться отмечается в сообщении в MAX

В один момент между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина начал избивать пожилого отца. Пенсионер упал на пол.

Наконец приподнявшись, он схватил с кухонного стола лежащий там нож и пригрозил им. Завязалась борьба, в итоге пенсионер ножом ударил сына в живот говорится в сообщении

Осознав, что случилось, пенсионер вызвал скорую и до ее приезда оказывал сыну помощь.

Выяснилось, что пострадавший получил глубокую рану живота, которая усугубилась разросшимся перитонитом. Данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

Пенсионер дал признательные показания.