В Бурятии сельского жителя обвиняют в систематическом избиении малолетнего сына Жителя Бурятии обвиняют в систематическом истязании малолетнего сына

Москва25 сен Вести.Еравнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Сосново-Озерское. Мужчине предъявлено обвинение по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Как сообщает ведомство в MAX, по данным следствия, в июне-августе 2026 года обвиняемый систематически наносил побои ребенку, который защищал мать от действий фигуранта во время семейных скандалов.

Позже мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о нанесении ей побоев; в ходе проверки данного сообщения также выявлен факт истязания ребенка говорится в мессенджере

Обвиняемый заключен под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.